Ekonomi

THY'nin 500'üncü uçağının özel uçuşu en çok takip edilen uçuş oldu

Türk Hava Yollarının (THY) filosuna kattığı 500'üncü uçağın bugün gerçekleştirdiği özel uçuş, "FlightRadar24" uygulamasında dünyada en çok takip edilen uçuş oldu.

Gökhan Yılmaz  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
THY'nin 500'üncü uçağının özel uçuşu en çok takip edilen uçuş oldu Fotoğraf: Kenan Irtak/AA

İstanbul

THY'nin filosuna katılan "TK Aile" adlı uçağının "TK500" uçuş koduyla gerçekleştirdiği özel uçuş, THY'nin logosu ile 500 yazısının oluşturulduğu bir rotada gerçekleştirildi.

Tanıtım kapsamında gerçekleştirilen özel uçuşta, "TK Aile" isimli uçak gökyüzüne 500 rakamını çizerek ikinci 500 döneminin başlangıcını simgeleyen bir iz bıraktı.

İstanbul Havalimanından kalkan TC-LHH kuyruk kodlu uçak, Bursa-Bolu arasında gökyüzünde şirketin de logosunu içeren özel bir rota çizerek 500 yazısı oluşturdu.

İstanbul Havalimanında sona eren özel uçuş, "FlightRadar24" uygulamasında dünya genelinde en çok takip edilen uçuş oldu.

