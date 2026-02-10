THY'den Urumçi'ye sefer başlatma kararı
Türk Hava Yolları (THY), Çin Halk Cumhuriyeti'nin Urumçi şehrine sefer başlatma kararı aldığını duyurdu.
İstanbul
THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin Urumçi şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
