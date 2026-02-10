Dolar
43.64
Euro
52.02
Altın
5,032.44
ETH/USDT
2,012.30
BTC/USDT
68,434.00
BIST 100
13,785.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da trafik yoğunluğu %81’e ulaştı
logo
Ekonomi

THY'den Urumçi'ye sefer başlatma kararı

Türk Hava Yolları (THY), Çin Halk Cumhuriyeti'nin Urumçi şehrine sefer başlatma kararı aldığını duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
THY'den Urumçi'ye sefer başlatma kararı

İstanbul

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin Urumçi şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay ile KADEM işbirliği protokolü imzaladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Kadınlar için Enerji Okulu İşbirliği Protokolü"nü yeniledi
Bakan Güler: Artık YPG-SDG'nin 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatları'nın gereklerine uyması zorunluluktur
Hafta boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
Yurdun doğusundaki bazı iller için kuvvetli kar, Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

THY'den Urumçi'ye sefer başlatma kararı

THY'den Urumçi'ye sefer başlatma kararı

THY, ocak ayında 7,6 milyon yolcu taşıdı

THY'den vizesiz Avrupa seyahatleri için özel bilet kampanyası

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başladı

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet