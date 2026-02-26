Dolar
logo
Ekonomi

THY yolcuları uçuş ikramlarını yardım derneklerine bağışlayabilecek

Türk Hava Yolları (THY), uçuşta ikram almayacağını önceden bildiren yolcular adına iç hat uçuşlarında Türkiye Kızılay Derneğine (Türk Kızılay), dış hat uçuşlarında ise Yeryüzü Doktorları Derneğine bağış yapacağını duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
THY yolcuları uçuş ikramlarını yardım derneklerine bağışlayabilecek

İstanbul

İTHY'nin internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, yeni devreye alınan uygulama ile internet sitesi ve mobil uygulamada "rezervasyonu yönet" kısmında yemek seçimini yaparken "yemeksiz uçuş" seçeneğini işaretleyen yolcular adına yardım derneklerine bağışta bulunulacak.

Bu kapsamda, uçuşta ikram almayacağını önceden bildiren yolcular adına iç hat uçuşlarında Türkiye Kızılay Derneğine, dış hat uçuşlarında ise Yeryüzü Doktorları Derneğine bağış yapılacak.

