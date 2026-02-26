Sındırgı'da çocuklar için iftar düzenlendi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, bu yıl "Geleneksel Çocuk İftarı" programının 16'ncısı gerçekleştirildi.
Balıkesir
İlim Yayma Cemiyeti Sındırgı Şubesi öncülüğünde Türk Kızılay, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü desteğiyle düzenlenen program, Milli Eğitim Bakanlığının "Maarif'in Kalbinde Ramazan" programı kapsamında Sındırgı İmam Hatip Ortaokulunda yapıldı.
Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu'nun da katıldığı programda, öğrenciler iftar sofrasında bir araya geldi.
İftarın ardından İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından ilahiler okundu.
Daha sonra geleneksel ramazan etkinlikleri sergilendi.
Sındırgı İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, yaptığı konuşmada, etkinliğin okul ortamında başarıyla düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:
"İlçemizde 16 yıldır düzenlenen geleneksel çocuk iftarımızı İmam Hatip Ortaokulumuzda gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin de tuttukları oruçları Allah kabul etsin inşallah."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.