YTB, Üsküp'te "Balkanlar Kardeşlik İftarı" düzenledi
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Balkanlar Kardeşlik İftarı" programı düzenlendi.
Üsküp
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, bir otelde düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, YTB'ye iftar programını düzenlediği için teşekkür etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Erdoğan, Üsküp'te Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından inşaatı yapılan caminin ramazan başında ibadete açılmasından mutluluk duyduklarını söyledi.
Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki birlikteliğin güzel meyveler verdiğini görmekten memnun olduklarını ifade eden Bilal Erdoğan, "Türkiye olarak Balkanlar'a olan bağımız ve ilgimiz bambaşka." dedi.
Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye gerçekten kalbini yeniden bütün gönül coğrafyamıza açtı ve bunun da sonuçlarını, meyvelerini işte bu güzel toplanmalarla görüyoruz." ifadesini kullandı.
"Balkanlar, Türkiye'nin büyük bir önem verdiği bölgelerin başında gelmektedir"
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, "Türkiye coğrafi konumu, tarihi ve kültürel bağları nedeniyle Balkanlar'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Balkanlar, Türkiye'nin dış politika sahasında büyük önem verdiği bölgelerin başında gelmektedir." diye konuştu.
Ulusoy, Türkiye'nin Balkanlar'ın güvenliği, refahı ve istikrarına da büyük önem verdiğini söyledi.
YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus, Balkanlar'da yetişen insanların Türkiye'ye ciddi değerler sağladığını söyledi.
Balkanlar'daki çalışmalarını devam ettireceklerini aktaran Turus, kardeşliğin pekiştiği iftar programına katılanlara teşekkür etti.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, TİKA'nın ramazan boyunca, Türkistan'dan Kudüs'e, Gazze'ye, Kolombiya'dan Bangladeş'e 95 ülkede 600 bin insana ulaşacağını söyledi.
Üsküp'ün, Evlad-ı Fatihan'ın, Rumeli coğrafyasının en önemli şehirlerinden olduğunu vurgulayan Eren, "Bizler Batı Trakyalılar olarak aslında ana vatandan uzak kalmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Baskının, zulmün altında yaşamanın, kendi kimliğini korumanın ne demek olduğunu iyi biliyoruz." diye konuştu.
"Balkan coğrafyasında sizlerle birlikte var olmaya devam edeceğiz"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Üsküp'te olmaktan memnuniyet duyduklarını kaydederek, şunları söyledi:
"Biz, Balkanlar anlamında, Türkiye'yi inşa etmek anlamında, Türkiye'nin geleceğinde bize yol göstermek anlamında Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği hedefler doğrultusunda, Üsküp başta olmak üzere tüm Balkan coğrafyasında, sizlerle birlikte var olmaya ve bu tür iftar programlarında beraber olmaya inşallah devam edeceğiz."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da iftar programına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gelmeden önce kendisiyle görüşme imkanımız olan ve her daim yurt dışındaki vatandaşlarla birlikte Balkanlar'da yaşayan vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın sorunlarını bire bir takip eden Cumhurbaşkanı'mız, Genel Başkan'ımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını, sevgilerini ve muhabbetlerini getirdim." diye konuştu.
İftar programına Kuzey Makedonyalı siyasetçiler, Türkiye mezunları ve davetliler katıldı.
Üsküp'te "Yeni Dünyayı İnşa Etmek" konulu söyleşi düzenlendi
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) destekleriyle, Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde (IBU) düzenlenen söyleşiye, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, AK Parti genel başkan yardımcıları Hasan Basri Yalçın ve Zafer Sırakaya, IBU Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı, IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, Kuzey Makedonyalı milletvekilleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.
Bilal Erdoğan, söyleşide yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın IBU'ya verdiği öneme değindi.
Kimilerine göre Osmanlı Devletinin bir Balkan devleti olduğunu, bu yüzden Balkan coğrafyasının sırtlarını dönebilecekleri bir coğrafya olmadığını vurgulayan Bilal Erdoğan, "Öbür taraftan Türkiye'de bugün 86 milyonluk nüfusun içerisinde Makedonyalı sayısı Makedonya'dan fazladır herhalde değil mi? Öyle düşündüğümüz zaman da burası bizim için bir komşu verdi, bir akraba verdi." ifadelerini kullandı.
Bilal Erdoğan, modern zamanların insanı yozlaştırdığına, insanı adeta insan yapan değerlerden uzaklaştırdığına işaret etti.
Gençlik yıllarında iddialarının daha aydınlık, münevver bir Türkiye hayali olduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, "İslam aleminin ayağa kalktığı ve dünyaya daha güçlü bir şekilde umut getirebildiği bir dünya. Yani biz dünya düzeninin kopuşmuşluğuna itiraz ederek yetiştik daha o çocuk yıllarımızdan itibaren." diye konuştu.
Bilal Erdoğan, Türkiye'nin 23 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde büyük başarılar elde ettiğini ifade etti.
"Ses çıkartılmayan dünyaya karşı yine ilk tepkiyi gösterecek olan Balkanlar olacaktır"
YTB Başkan Vekili Turus da panel öncesindeki açılış konuşmasında, yeni bir dünya inşa etmenin Balkanlardan başladığını vurguladı.
Balkanların hep tahayyül ettikleri dünyanın öncüsü olduğunu kaydeden Turus, "Buralardan bu filiz oluşmuştur. Ben inanıyorum ki bugün kaosun oluştuğu dünyada, maalesef bebekler öldürülürken ses çıkartılmayan dünyaya karşı yine ilk tepkiyi gösterecek olan Balkanlar olacaktır." diye konuştu.
TİKA Başkanı Eren de programı organize eden YTB'ye teşekkür ederek "Kuzey Makedonya'nın, Kuzey Makedonya'daki kardeşlerimizin, tüm Balkan coğrafyasının ve hususen de Üsküp'ün ve üniversitemizin yanında olmaya gayret edeceğiz." dedi.
IBU Yönetim Kurulu Başkanı Sucubaşı da IBU'nun yalnızca akademik başarıyı hedefleyen bir kurum değil aynı zamanda farklı kültürleri buluşturan, ortak değerler etrafında genç nesilleri yetiştiren ve Balkanlar ile Türkiye arasındaki gönül bağını güçlendiren bir ilim yuvası olduğunu kaydetti.
IBU Rektörü Sunar da Balkanların kalbinde böyle önemli bir konuda üniversitelerinin ev sahipliği yapmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.
Etkinlikler kapsamında YTB destekleriyle, Filistinli ressamlarından eserlerinin yer aldığı "Fırçanın Dilinden Filistin" sergisinin de açılışı yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.