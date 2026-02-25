Dolar
Old Trafford Stadı, iftar etkinliğine ev sahipliği yaptı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın sahası Old Trafford'da iftar etkinliği düzenlendi.

Yunus Kaymaz  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Old Trafford Stadı, iftar etkinliğine ev sahipliği yaptı

Londra

Manchester United Müslüman Taraftarlar Kulübü (MUMSC) tarafından düzenlenen iftara, Manchester ekibinin Faslı oyuncusu Noussair Mazraoui'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğe katılanlar, oruçlarını 75 bin kişilik dünyaca ünlü Old Trafford Stadı'nda okunan ezanla açtı.

MUMSC Başkanı Asif Mahmoud, Old Trafford'da iftar organizasyonu yaparak bir hayali gerçekleştirdiklerini söyledi.

Manchester ekibinin altyapı antrenörü Imran Hamid de organizasyonun gençler için bir ilham kaynağı olmasını dileyerek, "A takım oyuncularından bazılarının gelip deneyimlerini paylaşması bir lütuf. Umarım bugün burada olan çocuklardan bazıları, bir gün A takım oyuncusu olarak gelecekteki etkinliklerde konuşma yaparlar." ifadelerini kullandı.

