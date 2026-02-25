Dolar
Dünya, Ramazan 2026

MÜSİAD İtalya, Milano kentinde iftar programı düzenledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İtalya Şubesi, Milano kentinde iftar programı düzenledi.

Salih Okuroğlu  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
MÜSİAD İtalya, Milano kentinde iftar programı düzenledi

Viyana

Milano'daki bir restoranda düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Selim Başdemir, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Hamza Dağ, Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Programa telefonla katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, davetlilerin ramazan ayını tebrik etti.

Bolat, Türk ve İtalyan sanayicileri arasında çok iyi bir entegrasyonun olduğunu belirterek, Kovid-19 salgını döneminde de iki ülkenin güçlü bir dayanışma gösterdiğini hatırlattı.

Bakan Bolat, "İtalya ve Türkiye arasındaki mükemmel düzeyde seyreden siyasi, askeri, ekonomik, yatırım ve finans ilişkilerinin daha da ilerlemesi en büyük dileğimizdir." ifadelerini kullandı.

"Toplam 176 noktada, 14 bin üye ve 60 bin şirket MÜSİAD'lı"

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Başdemir, 3 gün önce Konya'da Mevlana Hazretlerinin yanında MÜSİAD'da iftar yaptıklarını ve 500 tane MÜSİAD üyesinin aynı sofrayı paylaştığını dile getirdi.

Bugün de İtalya'da iftar yapma fırsatı bulduklarını aktaran Başdemir, "Toplam 176 noktada, 14 bin üye ve 60 bin şirket MÜSİAD'lı. Bizim hedefimiz bu 60 binlik şirketin birbirleriyle olan ilişkisini derinleştirmek." dedi.

Bu kapsamda global sektör kurulları kurduklarını ifade eden Başdemir, MÜSİAD'da 16 tane sektör kurulu bulunduğunu ve yurt dışında ise 9 tane olduğunu aktardı.

Başdemir, MÜSİAD İtalya şubesinin de yeni olmasına rağmen hızla büyüdüğüne dikkati çekerek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 40 milyar dolara ulaşması için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

Büyükelçi Ülgen de Türkiye-İtalya ilişkileri üzerine konuşmalar yaptı.

Dağ ise Türkiye'nin savunma sanayisi konusunda son yıllarda büyük bir atılıma imza attığını, İtalya'nın da bu konuda önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Programda ayrıca Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
