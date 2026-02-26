Dolar
43.88
Euro
51.93
Altın
5,168.85
ETH/USDT
2,069.90
BTC/USDT
68,069.00
BIST 100
13,864.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer, Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza günü etkinliğinde konuşuyor.
logo
Yaşam

Marmaris'te ilkokul öğrencileri gazi ailesi için ramazan pidesi hazırladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında düzenlenen atölyede, ilkokul öğrencileri gazi ailesine ikram edilmek üzere ramazan pidesi yaptı.

Sabri Kesen  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Marmaris'te ilkokul öğrencileri gazi ailesi için ramazan pidesi hazırladı

Muğla

Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Özel Kapurcuk Kültür ve Gastronomi Akademisi'nde gerçekleştirilen "Ramazan Pidesi Atölyesi" etkinliğinde bir araya geldi. Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte renkli anlar yaşandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Etkinliğe Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, eşi Sümeyra Kaya, Kaymakam Adayı Birkan Göktaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel de katıldı. Öğrencilerle birlikte önlük giyen protokol üyeleri, hamur açıp pide hazırlayarak çocukların heyecanına ortak oldu.

Öğrencilerin elleriyle hazırlayıp fırına verdiği pideler, iftar sofrasında ikram edilmek üzere ilçede yaşayan bir gazi ailesine ulaştırılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK'ten YouTube'un Gazze kısıtlamalarına ayrımcılık cezası
"Türkiye Bursları"na bu yıl 200 bine yakın rekor sayıda başvuru yapıldı
Ankara'da "Medya Perspektifinden Çatışma Bölgelerinde Türkiye'nin Rolü" Paneli düzenlendi
MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla 4 DHKP-C'li terörist İstanbul'da yakalandı
Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa, Türk medyasının Suriye'de üstlendiği olumlu rolü vurguladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Marmaris'te ilkokul öğrencileri gazi ailesi için ramazan pidesi hazırladı

Marmaris'te ilkokul öğrencileri gazi ailesi için ramazan pidesi hazırladı

Ramazanda okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler düzenlenecek

İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti pide için fırınlarda hazırlıklar tamam

Ramazanda okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlenecek

Ramazanda okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlenecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet