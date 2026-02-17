Dolar
43.73
Euro
51.82
Altın
4,865.79
ETH/USDT
1,973.70
BTC/USDT
67,341.00
BIST 100
14,227.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM’de "Valiler Buluşması" programında konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a akşam yemeği öncesinde çocuklar sevgi gösterisinde bulundu
logo
Ekonomi

TGS, Dalaman Havalimanı'ndaki yeni yerleşkesini hizmete açtı

Türk Hava Yolları'nın iştirak şirketi TGS Yer Hizmetleri AŞ, Dalaman Havalimanı'nda idari ve atölye binasından oluşan yeni yerleşkesini hizmete açtı.

Gökhan Yılmaz  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
TGS, Dalaman Havalimanı'ndaki yeni yerleşkesini hizmete açtı

İstanbul

TGS Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 15 ayda tamamlanan Dalaman Havalimanı'ndaki yeni yerleşkenin, şirketin büyüyen operasyon hacmine paralel olarak sürdürülebilir hizmet anlayışını, teknik altyapı gücünü ve çalışan odaklı yaklaşımını destekleyen stratejik bir yatırım olması hedefleniyor.

İdari bina, atölye ve teknik alanları kapsayan yaklaşık 3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yeni yerleşke, 6 bin metrekare arazi üzerine inşa edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Proje kapsamında deprem güvenliğini artırmak amacıyla 872 fore kazık uygulaması gerçekleştirildi. Yangın güvenlik sistemleri en güncel standartlara uygun şekilde kurularak, tesisin emniyet altyapısı üst seviyeye taşındı.

Tesisin altyapı planlamasında, atık su hatlarıyla yağmur suyu hatları tamamen ayrıştırılarak sürdürülebilir çevre yönetimi yaklaşımı da benimsendi.

Kurulan güneş enerji sistemiyle ise yıllık yaklaşık 500 bin kilovatsaat elektrik üretimi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Aile ve Nüfus 10 Yılı ilan edilmesi için girişimde bulunduk
Zonguldak'ta 2 işçinin hayatını kaybettiği özel maden ocağının sahibi tutuklandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 12'nci duruşması sona erdi
MSB'den Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-26 Tatbikatı'ndaki topçu atışlarına ilişkin paylaşım
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

TGS, Dalaman Havalimanı'ndaki yeni yerleşkesini hizmete açtı

TGS, Dalaman Havalimanı'ndaki yeni yerleşkesini hizmete açtı

THY'den ramazan ayına özel uçak içi ikramlar

THY'nin 500'üncü uçağının özel uçuşu en çok takip edilen uçuş oldu

THY, 100 bin çalışanının fotoğrafıyla giydirdiği 500'üncü uçağını tanıttı

THY, 100 bin çalışanının fotoğrafıyla giydirdiği 500'üncü uçağını tanıttı
THY'de yolcu memnuniyeti yüzde 86'ya ulaştı

THY'de yolcu memnuniyeti yüzde 86'ya ulaştı
THY'den Urumçi'ye sefer başlatma kararı

THY'den Urumçi'ye sefer başlatma kararı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet