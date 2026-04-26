MotoGP'nin İspanya'daki 4. etabını Alex Marquez kazandı

Mutlu Demirtaştan
26 Nisan 2026•Güncelleme: 26 Nisan 2026
Sezonun 4. yarışı, Jerez de la Frontera kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Angel Nieto Pisti'nde 25 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Alex Marquez, 40 dakika 48.861 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezonki ilk etap galibiyetini elde etti.
İlk 3 etabı kazanan Aprilia Racing takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, liderin 1.903 saniye gerisinde ikinci, Pertamina Enduro VR46 ekibinden İtalyan Fabio Di Giannantonio ise 5.796 saniye farkla üçüncü oldu.
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha), yarışı liderin 44.557 saniye arkasında bitirerek 19. sırayı aldı.
Ducati Lenovo'dan İspanyol Marc Marquez ise ikinci turda yaptığı kazayla yarış dışı kaldı.
Sezonun 5. etabı Fransa Grand Prix'si, 10 Mayıs'ta koşulacak.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Marco Bezzecchi (İtalya): 101 puan
2. Jorge Martin (İspanya): 90
3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 71
4. Pedro Acosta (İspanya): 66
5. Marc Marquez (İspanya): 57