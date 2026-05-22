İsrail ordusu, ateşkese rağmen akşam saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki birçok beldeyi hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye saldırılar düzenledi İsrail ordusu, ateşkese rağmen akşam saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki birçok beldeyi hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları akşam saatlerinden bu yana güneydeki Doğu Zavtar, Mervaniyye, Braşit, Ganduriyye ve Haris, Şuhur ve Burc Rahhal beldelerini bombaladı.

Bint Cubeyl ilçesinde yer alan Kefra ile Yater beldeleri arasındaki bölge de şiddetli bir hava saldırısıyla hedef alındı.

İsrail topçuları da Cebşit, Adşit, Kakaiyyet Cisir, Doğu Zavtar, Meydun, Yukarı Nebatiye, Reşaf, Hadasa, Ganduriyye, Tulin, Kubreyha ve Savvane beldelerinin çevresine yoğun bombardıman gerçekleştirdi.

İsrail ordusu ayrıca Sur kentinde 2 bina için saldırı tehdidinde bulunarak, bu noktalara yakın olan halktan evlerini terk etmelerini istedi.

Hizbullah'tan misillemeler

Hizbullah ise ateşkes ihlallerine karşılık olarak, bugün Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki bölgelerde bulunan İsrail askerleri ve askeri hedeflere yönelik en az 18 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah ayrıca, İsrail ordusuna ait komuta merkezleri, askeri yerleşkeleri, bir Demir Kubbe platformunu, Merkava tankını, zırhlı personel taşıyıcısı ve haberleşme aracını kamikaze İHA'lar, roketler ve füzelerle hedef alındığını duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 111 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.