Küresel Sumud Filosu’ndaki Yunan aktivistlerden oluşan kafile Atina’ya ulaştı

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda İsrail tarafından alıkonulan 19 Yunan aktivist, Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'na yerel saatle 21.00 civarında indi.

Aktivistlerin yakınları ve Filistin destekçileri, havalimanında İstanbul'dan gelen kafileyi karşılamak üzere bir araya geldi.

Havalimanında Filistin bayrakları açılırken, "Filistin'e özgürlük", "Tarihin sadece bir doğru yanı var, sonuna kadar Filistin'in yanındayız", "İsrail ile işbirliği istemiyoruz" şeklinde sloganlar atılırken, aktivistler burada basın açıklamasında bulundu.

Fotoğraf : Costas Baltas/AA

Aktivistlerden Fedra Vokali, aralarında İsrail'in kötü muamelesi nedeniyle yaralananlar da olduğunu belirterek, "Yürüyemeyecek kadar korkunç durumda olanlar da vardı aramızda. Tüm bu işkencelerden sonra bizi Aşdod Limanı'ndaki hapishanelere götürdüler. İnsanlık dışı durum burada da devam etti." dedi.

Çok ağır şartlarda alıkonulduklarının altını çizen Vokali, "Suyumuz yoktu, yiyecek yemeğimiz yoktu, tuvalet kağıdımız yoktu. Konteynerlerde neredeyse üst üste yatıyorduk. Filistinlilerin onlarca yıldır yaşadıklarının yanında bizim yaşadıklarımız hiçbir şey değil." ifadesini kullandı.

Vokali, özgür bir Filistin için mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Eğer cezalandırma olmazsa bunlar yaşanmaya devam edecek. Hepimiz kanepelerimizden kalkıp bir şeyler yapmalıyız, yoksa sıra bize de gelecek." diye konuştu.

Fotoğraf : Costas Baltas/AA

Hristini Desi Luka da Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için barışçıl bir misyon üstlendiklerini aktararak, "İsrail'in Filistin halkına yardımcı olacak her tür yardım çabasını elinden gelen tüm yöntemlerle engellemeye çalıştığını çok iyi biliyoruz. (İsrail) Filistin halkını yok etmeye çalışıyor ve aslında bir halka karşı soykırım uyguluyor." şeklinde konuştu.

Yunanistan ve ABD gibi ülkelerin de dahil olduğu Batı dünyasının bu duruma göz yumduğunu kaydeden Luka, aktivistlerin alıkonulduğunda yaşadığı deneyimler için "Filoya katılan hiçbir aktivist yoktur ki bir işkencecinin elinden geçmemiş olsun. Bizi insanlıktan çıkarmaya çalıştılar. Plastik mermilerle, darpla, susuzlukla karşı karşıya kaldık." dedi.

Luka, uluslararası toplumdan ve Yunan halkından Filistin'de yaşananlara tepki göstermesini istedi.