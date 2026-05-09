MotoGP'nin Fransa'daki sprint yarışında Toprak Razgatlıoğlu, 14. oldu

Yunus Kaymaz
09 Mayıs 2026•Güncelleme: 09 Mayıs 2026
Le Mans kentindeki 4,1 kilometrelik Bugatti Pisti'nde, 27 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sprint turunda, 19:46.830'luk derecesiyle Aprilia Racing takımının İspanyol pilotu Jorge Martin, birinci sırayı aldı.
Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 14. bitirdi.
MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcusu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.
Fransa Grand Prix'i, yarın TSİ 15.00'te koşulacak.