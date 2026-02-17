60 saniyede ekonomide bugün (17 Şubat 2026)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
📈Türkiye, yüksek gelirli ülkeler ligine ilerliyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 17, 2026
🍬Ramazan ayı ve bayramda tatlı fiyatları sabitlendi
👩👨Türkiye'de mutluluk oranı yükseldi
