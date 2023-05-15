60 saniyede ekonomide bugün (15 Mayıs 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🔥Avrupa'da gaz fiyatları gerilemeye devam ediyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 15, 2023
🧑🌾Tarım sektörü ihracat rekorları kırıyor
🏦Avrupa Kalkınma Bankasından Türkiye’ye üyelik mesajı
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