60 saniyede ekonomide bugün (16 Mayıs 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🏘️Türkiye’de nisan ayı konut satışı rakamları açıklandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 16, 2023
💳Merkez Bankasından nakit avans ve altın kararı
🇪🇺AB ülkelerinden kripto varlıklara karşı yeni hamle
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/DtJXuScPrL