60 saniyede ekonomide bugün (02 Şubat 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💵 İhracatçılar yeni yıla rekorla başladı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 2, 2024
📌 Bakan Şimşek'ten gençlere "kara para" uyarısı
👷 ABD'de ocakta işsizlik oranı değişmedi
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/19NkoZvZEZ