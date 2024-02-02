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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) uğurlama töreni düzenleniyor.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (02 Şubat 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
60 saniyede ekonomide bugün (02 Şubat 2024)

Ankara
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