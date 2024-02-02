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Ekonomi

Bakan Şimşek: Ocak ayı dış ticaret verileri dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü teyit ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı verilerinin, dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü ve ekonomi programının çalıştığını teyit ettiğini bildirdi.

Mert Davut  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
Bakan Şimşek: Ocak ayı dış ticaret verileri dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü teyit ediyor

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ocak ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Verilerdeki olumlu seyre işaret eden Şimşek, "Ocak ayı verileri, dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü, programın çalıştığını teyit ediyor. Geçen yıl mayıs ayında 122,2 milyar dolara ulaşan yıllık dış ticaret açığı, 24,3 milyar dolar iyileşerek ocakta 97,9 milyar dolara geriledi." değerlendirmesinde bulundu.


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