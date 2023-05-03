60 saniyede ekonomide bugün (3 Mayıs 2023)
Ankara
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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. Enflasyon nisanda 16 ayın en düşük seviyesini gördü— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 3, 2023
. Türkiye'nin yeni petrol keşfinin ekonomiye katkısının yıllık 2,9 milyar dolar olması bekleniyor
. Bedelsiz doğal gaz tüketiminde faturalar yarın kesilmeye başlıyor
. Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
60 saniyede… pic.twitter.com/3vtf4uYe4f