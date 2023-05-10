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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 Saniyede Ekonomide Bugün

60 Saniyede Ekonomide Bugün... Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…

10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
60 Saniyede Ekonomide Bugün

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