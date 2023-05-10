60 Saniyede Ekonomide Bugün
60 Saniyede Ekonomide Bugün... Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
👩🏭👨🏭Türkiye’de sanayi üretimi martta arttı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 10, 2023
📈ABD'de enflasyon nisanda beklentilere paralel gerçekleşti
💻“Bilişim köyleri” geliyor
📊60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/vprOCh1Y4F