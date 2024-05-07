Dolar
32.26
Euro
34.79
Altın
2,317.02
ETH/USDT
3,103.50
BTC/USDT
64,261.00
BIST 100
10,320.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (07 Mayıs 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
60 saniyede ekonomide bugün (07 Mayıs 2024)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah'ı resmi törenle karşıladı
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Başakşehir'de inşaat şantiyesindeki konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Bilgi Üniversitesinde Filistin konulu panel düzenlendi

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (07 Mayıs 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (07 Mayıs 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (06 Mayıs 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (03 Mayıs 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (02 Mayıs 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (02 Mayıs 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (30 Nisan 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (30 Nisan 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (29 Nisan 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (29 Nisan 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet