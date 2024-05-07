60 saniyede ekonomide bugün (07 Mayıs 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🇹🇷🇰🇼Türkiye ve Kuveyt arasında yeni işbirlikleri gündemde— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 7, 2024
🚛Türkiye'de 54 il ihracatını artırdı
👨🚀Astronot Atasever'in uzay ajandası belli oldu
💻e-Ticaret sektöründe "Anneler Günü" beklentisi
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/BmchPgrpee