60 saniyede ekonomide bugün (4 Mayıs 2023)
Ankara
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• Merkez Bankası enflasyon tahminlerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 4, 2023
• Avrupa Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırdı
• Küresel piyasalar Fed’in faiz kararı sonrası karışık seyretti
60 saniyede ekonomide bugün pic.twitter.com/fYmHgv4QW1