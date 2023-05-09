60 Saniyede Ekonomide Bugün
60 Saniyede Ekonomide Bugün... Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
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🫰 Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçinin beklediği maaş zammı belli oldu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 9, 2023
🧑🌾 Kırsal kalkınmaya yönelik yeni bir destek paketi açıklandı
🏭Stratejik üretimlerin yapıldığı tesislere bir yenisi daha eklendi
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