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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşuyor
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Ekonomi, 60 saniyede bugün

60 saniyede ekonomide bugün (12 Mayıs 2023)

12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
60 saniyede ekonomide bugün (12 Mayıs 2023)

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