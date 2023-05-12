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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Mayıs 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
60 saniyede bugün (12 Mayıs 2023)

Geçen yıl 2 milyonu aşkın bilgi edinme başvurusu yapıldı
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı
Malatyalı depremzedelerin kalıcı konutlarında inşaatlar devam ediyor
Nüfus müdürlükleri seçim dolayısıyla hafta sonu açık olacak
Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti

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