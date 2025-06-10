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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Haziran 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
60 saniyede bugün (10 Haziran 2025)

Sayıştay Daire Başkanlığına Zekeriya Tüysüz seçildi
Kurban Bayramı tatilinde Saros Körfezi'nde 200 ton atık toplandı
İş insanı Sari'nin "İBB'den alacağı 3 milyar lira için 232 milyon lira verdiği" iddiası
Türk Kızılay, 157'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor
İstanbul'un 4 ilçesinde yarın 14 saat süreyle su kesintisi uygulanacak

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