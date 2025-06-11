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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Haziran 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
60 saniyede bugün (11 Haziran 2025)

HSK yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
Minguzzi ailesine yönelik tehdit ve hakaret davasında 2 sanığın yargılanmasına başlandı
Sinop'un uluslararası seyahat acenteleri aracılığıyla dünyaya tanıtılması hedefleniyor
Elazığ'da oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde patlama meydana geldi
Hacılar yurda dönüyor

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