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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Haziran 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
60 saniyede bugün (12 Haziran 2025)

Dünya basını, milli muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya ihracını manşetlere taşıdı
Türkiye'den Hindistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Kırklareli'nde 500 dekarlık buğday ve arpa ekili alan yandı
Narin Güran cinayetinde sanık Yüksel Güran'a verilen cezanın bozulması için temyiz başvurusu
Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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