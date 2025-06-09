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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (09 Haziran 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
60 saniyede bugün (09 Haziran 2025)

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
İstanbul'da bayramın son gününde toplam 79 kişi hastanelere başvurdu
Kurban Bayramı'nın dördüncü günü vatandaşlar kabir ziyaretlerine devam etti
Anadolu Otoyolu'nda 7 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasında
İstanbul'daki havalimanlarında bayram tatili dönüş yoğunluğu

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