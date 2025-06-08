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İzmir'in Konak ilçesinde metruk bir binanın bahçesinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Haziran 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
60 saniyede bugün (08 Haziran 2025)

İzmir'de metruk binanın bahçesinde başlayan yangın ev ve iş yerlerine sıçradı
Yollarda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
Van'da kaçak avlanmış 19 ton 200 kilogram inci kefali ele geçirildi
Bayramın üçüncü günü İstanbul'da ziyaretçi yoğunluğu
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla Gazze'deki son durumu görüştü

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