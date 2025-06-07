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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (07 Haziran 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
60 saniyede bugün (07 Haziran 2025)

AFAD: Trabzon'daki sel ve taşkın sonrası 120 kişinin acil ihtiyaçları için destek sağlandı
Tarihi Yarımada'da bayram yoğunluğu
İstanbul'da bayramın ikinci gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türk edebiyatının "Mona Roza"sı vefat etti
İstanbullular bayramın ikinci gününde sahil ve parklarda vakit geçirdi

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