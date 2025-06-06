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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Haziran 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
60 saniyede bugün (06 Haziran 2025)

İçişleri Bakanı Yerlikaya, görev başındaki personelin bayramını telsizden kutladı
Arife günü 863 trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de kent merkezinde bayram sessizliği hakim
Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda da evlatları için nöbette
Büyük İstanbul Otogarı'nda polis ekiplerinin bayram denetimi sürüyor

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