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Kutsal topraklarda bulunan hacı adayları Arafat’a çıktı
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Haziran 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
60 saniyede bugün (05 Haziran 2025)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Anayasa çalışmalarında hedefimiz, demokratik bir toplumsal sözleşmeye kavuşmaktır
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 25 sanık hakkında dava açıldı
Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor
Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele Kurban Bayramı'nda da kesintisiz sürecek
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