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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Eylül 2024)

Türkiye ve dünya dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
60 saniyede bugün (02 Eylül 2024)

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Yumuk'tan "Famagusta" dizisine tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shell Üst Yöneticisi Sawan'ı kabul etti
Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
Şırnak'ta paramotorla saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 teröristin kimlikleri belirlendi
TDV, şehit Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti üzerine Nijerya'da su kuyusu açtı

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