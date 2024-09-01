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Ankara'da şiddetli sağanak sonrası İstanbul yolu trafiğe kapandı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalya kazanan Para Tekvando Milli Takımı için İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni düzenleniyor. Ankara'da sağanak etkili oluyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Eylül 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
60 saniyede bugün (01 Eylül 2024)

Isparta'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Bakan Uraloğlu: Tersane İstanbul Projesi ile Hazinemize en az 1 milyar 346 milyon doların üzerinde gelir kazandıracağız
Ankara yağışa teslim oldu
RTÜK Başkanı Şahin'den Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin yayın yasağına uyulması çağrısı
Ankara'da şiddetli sağanak sonrası İstanbul yolu trafiğe kapandı

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