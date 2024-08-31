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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni”nde konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (31 Ağustos 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
60 saniyede bugün (31 Ağustos 2024)

Burdur'da çıkan orman yangını söndürüldü
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Bahçelievler'deki birbiriyle bağlantılı iki silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli yakalandı
İzmir'de gazdan etkilendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 işçiden 1'i öldü
Erzurum'da düğün konvoylarına yönelik havadan ve karadan sıkı denetim

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