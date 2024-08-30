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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Ağustos 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
60 saniyede bugün (30 Ağustos 2024)

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Malatya'da yük treninin çarptığı tarım aracındaki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmi geçit töreni düzenlendi
Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı
Tekirdağ'da "TCG Işın" gemisi ziyarete açıldı

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