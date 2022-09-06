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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Eylül 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

06.09.2022
60 saniyede bugün (06 Eylül 2022)

İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a, Ankara'da "Seymenbaşı Beratı" takdim edildi
Eren operasyonlarında yılbaşından bu yana 82 terörist etkisiz hale getirildi
HDP'li Semra Güzel ile yakalanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi
Gaziantep'te vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü

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