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Silivri’deki elektrikli ev aletleri üretim fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Eylül 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

05.09.2022
60 saniyede bugün (05 Eylül 2022)

Türkiye, Kabil'deki Rus Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı
Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan turu yarın başlıyor
AFAD'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan için yardım kampanyası
Adalet Bakanlığı, Bulgaristan'da yakalanan Levent Göktaş'ın iadesini istedi

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