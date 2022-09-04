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Antalya’nın Kumluca ilçesindeki Adrasan Mahallesi’nde sahile yakın bir bölgede orman yangını başladı
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Eylül 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

04.09.2022
60 saniyede bugün (04 Eylül 2022)

Antalya'da Adrasan Sahili'ne yakın bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Geçen yıl yanan ormanların yüzde 90'ında çalışmalar tamamlandı
Türk savunma sanayisi ürünleri Avrupa'da vitrine çıkacak
Yunanistan, Ege'de hava ve kara suları ihlallerini geçen yıla göre arttırdı

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