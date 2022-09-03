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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Eylül 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

03.09.2022
60 saniyede bugün (03 Eylül 2022)

Galatasaray Adası'na silahla ateş açıldı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 4. yılına girdi
Göç İdaresi Başkanlığı: Türkiye, sınır dışı sayılarında Avrupa'yı geride bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi

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