Dolar
18.22
Euro
18.25
Altın
1,716.12
ETH/USDT
1,636.20
BTC/USDT
20,370.00
BIST 100
3,222.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Eylül 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

02.09.2022
60 saniyede bugün (02 Eylül 2022)

Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında 1,7 milyon ton yük taşındı
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
TİM Başkanı Gültepe: Yıllıklandırılmış bazda 2022 ihracat hedefimize ağustos ayı itibarıyla ulaştık
Emine Erdoğan, Türkiye'de yetişkin engellilere hizmet veren ilk halk eğitim merkezinin açılışını yaptı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (02 Eylül 2022)

60 saniyede bugün (02 Eylül 2022)

60 saniyede bugün (01 Eylül 2022)

60 saniyede bugün (31 Ağustos 2022)

60 saniyede bugün (30 Ağustos 2022)

60 saniyede bugün (30 Ağustos 2022)
60 saniyede bugün (29 Ağustos 2022)

60 saniyede bugün (29 Ağustos 2022)
60 saniyede bugün (28 Ağustos 2022)

60 saniyede bugün (28 Ağustos 2022)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet