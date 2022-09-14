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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (14 Eylül 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

14.09.2022
60 saniyede bugün (14 Eylül 2022)

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninde Türkiye'yi Bakan Çavuşoğlu temsil edecek
RTÜK'ten Halk TV'ye 5 kez program durdurma cezası
2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 57 bin 279 tatbikat yapıldı
İstanbul'da 367 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da terör örgütlerinin finansal yapılarına operasyon

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