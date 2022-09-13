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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in naaşı Buckingham Sarayı’na götürülmek üzere Edinburgh'daki St. Giles Katedralinden çıkarılıyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (13 Eylül 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

13.09.2022
60 saniyede bugün (13 Eylül 2022)

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor
İzmir'de yurt dışına kaçırılmaya çalışan 8 bin 194 sikke ele geçirildi
Trafik kazalarında olay yerinde ölenlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 4,1 azaldı
İstanbul'da suya yüzde 40,38 zam yapıldı
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin temeli yılbaşında atılacak

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