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Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi St. Giles Katedraline götürülüyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Eylül 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

12.09.2022
60 saniyede bugün (12 Eylül 2022)

Türkiye, Etiyopya'daki ateşkes ve barış açıklamalarını memnuniyetle karşıladı
Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor
Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi azaldı
Bodrum'da FETÖ'den ihraç edilen 4 eski asker yurt dışına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı

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