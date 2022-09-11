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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Eylül 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

11.09.2022
60 saniyede bugün (11 Eylül 2022)

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 362 milyar liralık yatırımla hayata geçirilecek
Bakan Kurum'dan yeni sosyal konutlara ilişkin paylaşım
Antalya'da orman yangını çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

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