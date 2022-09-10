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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik’te “Serel Seramik Fabrika Temel Atma Töreni”nde konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Eylül 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

10.09.2022
60 saniyede bugün (10 Eylül 2022)

Konya'da şeker fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
İstanbul’da Boğaziçi Triatlonu nedeniyle bazı yollar kapatılacak
Göç İdaresi Başkanlığından Türkiye'deki yerleşik yabancılara sosyal uyum eğitimi
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki metrobüs kazasından 99 kişinin etkilendiği açıkladı
Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı

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