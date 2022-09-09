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9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında İzmir Airshow Hava Gösterisi düzenleniyor. (Gündoğdu Meydanı) Denizli'nin Kale ilçesi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (09 Eylül 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

09.09.2022
60 saniyede bugün (09 Eylül 2022)

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Denizli-Muğla sınırında orman yangını çıktı
Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan dördüncü 'İyilik Treni' törenle uğurlandı
Rektör Özkan, çöp evde bulunup Antalya'da koruma altına alınan çocuğu ziyaret etti

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