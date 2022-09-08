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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adana’nın Kozan ilçesinde Adalet Sarayı Temel Atma Töreni’nde konuşuyor. Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 6. haftasındaki Kasımpaşa maçının hazırlıklarını, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Eylül 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

08.09.2022
60 saniyede bugün (08 Eylül 2022)

Erbaş: FETÖ, DEAŞ tarafından oluşturulmaya çalışılan her türlü zararlı akıma karşı birlikte mücadele etmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Türkiye-Hırvatistan ticaret hacmi) Hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Tokyo'da "BM Güvenlik Konseyi Reformu" paneli
Zeytinburnu'nda kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine suç duyurusu
AFAD ekipleri yer altından sesler geldiği iddia edilen Akyayla köyünde de çalışma başlattı

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