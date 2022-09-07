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Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (07 Eylül 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

07.09.2022
60 saniyede bugün (07 Eylül 2022)

Fatih'te 14 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya karışan İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı
Deprem kuşağındaki Sakarya'ya yeni afet koordinasyon merkezi inşa edilecek
Sultangazi'de rögar kapaklarından taşan mavi renkli su tedirginlik yarattı
ABD güçlerinden Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim
Emine Erdoğan: Mutfağımızdaki çeşitlilik, topraklarımızdaki dostluğun ve birlikte yaşama sanatının bir ifadesidir

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